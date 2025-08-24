Intensa movilización de emergencia en Trinity por accidente de motociclista

La tarde de este sábado se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia sobre la carretera federal 57, a la altura del entronque con Trinity, luego de que un motociclista resultara lesionado tras sufrir un accidente vial.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a las autoridades al observar al conductor tirado sobre el pavimento, lo que permitió una rápida respuesta por parte de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, acudieron al lugar para brindar atención médica al herido.

Durante las maniobras de auxilio, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado colaboraron en el resguardo de la zona, facilitando el trabajo de los socorristas y evitando mayores riesgos para los conductores que circulaban por el área.

El lesionado fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni el estado de salud que presenta.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por esta vía, especialmente en zonas de entronque, donde los accidentes suelen ser más frecuentes. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas del percance.