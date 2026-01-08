Inician entrenamientos de fútbol americano juvenil en Monclova

Experiencia y visión impulsan el fútbol americano juvenil en Coahuila

Con el carácter forjado en el emparrillado y una clara vocación formativa, el head coach Ing. Roberto del Bosque encabeza un proyecto que busca marcar diferencia en el fútbol americano juvenil de Coahuila. Al frente del Club Duck Monclova, lidera una iniciativa enfocada en la detección, formación y proyección de nuevos talentos, apostando por un desarrollo integral tanto dentro como fuera del campo.

Del Bosque respalda este proyecto con más de dos décadas de experiencia en el fútbol americano, construidas a lo largo de su etapa como jugador y formador de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución donde también se desempeñó como coach. Su trayectoria incluye además un periodo clave como entrenador del Club Búfalos de Monclova, experiencia que fortaleció su perfil como estratega y visor de talento en el ámbito competitivo.

El Club Duck Monclova y su enfoque formativo

Con esta base, el Club Duck trabaja bajo un programa que prioriza la preparación física, la disciplina táctica y la formación de valores, elementos que distinguen a este deporte y que buscan impactar positivamente en la vida de niños y adolescentes.

El objetivo es claro: posicionar al Club Duck en el ámbito del fútbol americano y abrir oportunidades reales para que jóvenes coahuilenses se integren a un entorno deportivo estructurado y exigente. Los entrenamientos se realizan los lunes, martes y miércoles, en un horario de 6:00 a 8:00 de la tarde, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, espacio que se ha convertido en punto de encuentro para atletas y familias.

Visorías y categorías en el Club Duck

Las visorías y sesiones de trabajo están dirigidas a las categorías menor, intermedia y mayor, abarcando edades de 12 a 17 años, con planes de entrenamiento diseñados de acuerdo con cada etapa formativa. El cuerpo técnico apuesta por construir bases sólidas tanto en lo deportivo como en lo humano, con miras a impulsar el futuro de los participantes.

Durante el arranque de actividades, Roberto del Bosque agradeció el respaldo del municipio, así como el apoyo del Alcalde Carlos Villarreal y del Director de Deportes, Daniel Morales, señalando que el acompañamiento institucional resulta fundamental para fortalecer a la juventud coahuilense y seguir promoviendo el fútbol americano como una herramienta de formación, disciplina y desarrollo social.