Roban bomba de agua y cableado en oficinas de Servicios Educativos en Monclova

Durante el periodo vacacional, las oficinas de Servicios Educativos en la Región Centro también fueron blanco de la delincuencia, al registrarse el robo de una bomba de agua y parte del cableado eléctrico, confirmó Abraham Segundo González, titular de la dependencia.

El funcionario explicó que el hurto ocurrió en días previos al regreso a clases y dejó temporalmente sin suministro de agua a las instalaciones, afectando por algunas horas al personal administrativo. La bomba sustraída tiene un valor aproximado de entre 800 y mil pesos, monto que ya se destina para solucionar el problema.

"Nos dejaron sin agua; también a nosotros nos tocó", expresó González, al señalar que, pese a lo ocurrido, el daño fue menor y no se registraron actos de vandalismo adicionales en las oficinas.

El robo de una bomba de agua dejó sin suministro a las oficinas de Servicios Educativos en Coahuila.

Detalló que a un costado del inmueble se localiza el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), por lo que se presume que los responsables pudieron brincar la barda por esa zona para sustraer los objetos. Debido a que se trató de un robo menor, no se interpondrá denuncia formal.

Abraham Segundo González reconoció que, durante el periodo vacacional, varias escuelas de la región también han registrado robos, principalmente de cableado y cajas de breakers; sin embargo, aclaró que muchos directivos no reportan de inmediato los incidentes cuando los daños no representan un monto elevado.

"Por lo general, los planteles primero hacen una cotización. Si el daño es menor, lo resuelven directamente; cuando el monto es mayor, entonces ya nos lo informan para canalizar apoyo", explicó.

Abraham Segundo González señala que varios planteles también han sido víctimas de robos menores.

Agregó que, ante el inminente regreso a clases, es probable que se detecten más afectaciones en escuelas, aunque hasta el momento no se ha recibido un reporte oficial adicional. Indicó que la policía escolar ya tiene conocimiento de la situación y se mantiene coordinación para verificar posibles daños y prevenir nuevos incidentes.