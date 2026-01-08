Crece incertidumbre laboral Inicia despidos Trinity Rail Sabinas

SABINAS, COAH.- Al menos un centenar de trabajadores habrían sido despedidos este jueves de la planta Trinity Rail Sabinas, la sorpresiva decisión ha generado preocupación entre la base laboral, que se encuentra en un ambiente de incertidumbre.

El despido se habría efectuado durante la mañana, cuando al personal del primer turno no se le permitió el ingreso a las instalaciones. Según relataron, en ese momento se llevaba a cabo un proceso de reajuste interno, lo que impidió que los trabajadores pudieran acceder a sus áreas de trabajo.

Impacto en la comunidad

Esta situación ha incrementado la tensión entre el personal que aún permanece en la planta. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se especula que la empresa estaría atravesando una etapa de reestructuración operativa debido a una baja considerable en los niveles de producción.

Fuentes cercanas a la compañía señalaron que la disminución en la carga de trabajo ha sido un factor determinante para la decisión de reducir la plantilla laboral.

Acciones de la autoridad

Esta merma en la producción habría obligado a Trinity Rail Sabinas a tomar medidas drásticas para ajustar su operación a la nueva realidad económica que enfrenta.

A pesar del impacto que ha generado esta medida, se informó que la empresa ha cumplido con el proceso legal correspondiente para la rescisión de los contratos individuales de trabajo.

Ante ello, los empleados despedidos habrán de recibir sus prestaciones conforme a la ley, en presencia de autoridades del Centro de Conciliación Laboral, garantizando así el respeto a sus derechos laborales.