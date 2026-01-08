Recuperará FGR osamenta Este viernes en P. de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Entre los restos óseos recientemente localizados en la Lumbrera Uno de la mina Pasta de Conchos, se visualizó una extremidad superior humana, correspondiente a uno de los mineros fallecidos en el trágico accidente ocurrido en 2006. Junto a este hallazgo biológico, también se identificaron diversos indicios no biológicos en la zona.

La noticia fue recibida con esperanza por las viudas y familiares de los trabajadores atrapados, quienes ven en este descubrimiento una señal alentadora para la localización de los 40 mineros que aún permanecen desaparecidos. Cabe recordar que el último hallazgo de restos humanos en la mina se registró hace aproximadamente seis meses.

Hallazgo de restos óseos en la mina

Durante las labores de búsqueda, los rescatistas también localizaron objetos personales que podrían haber pertenecido a los mineros, entre ellos una lámpara, cables, botellas de refresco, un par de botas y, más recientemente, un auto rescatador, herramienta utilizada en situaciones de emergencia dentro de las minas.

Acciones de la autoridad

Las autoridades han informado que será este próximo viernes 9 de enero por la mañana cuando personal del área de periciales de la Fiscalía General de la República ingresará a la zona de búsqueda para llevar a cabo la recuperación formal del hallazgo biológico y proceder con su análisis e identificación puesto que, no se descarta la posibilidad de más hallazgos de víctimas directas.

Mientras tanto, los trabajos de rescate continúan bajo estrictas medidas de seguridad, mientras los familiares mantienen la esperanza de que finalmente se logre el objetivo de recuperar a todos los mineros, cerrando así un capítulo doloroso que ha marcado a la comunidad por casi dos décadas.