Inicia el programa Las retas con el alcalde en San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez se une al fútbol

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con entusiasmo, cercanía y espíritu Mundialista, el alcalde Javier Flores Rodríguez puso en marcha el programa "Las retas con el alcalde", una iniciativa que ha comenzado a recorrer las colonias del municipio para convivir directamente con niñas, niños y jóvenes a través del fútbol.

El arranque de esta dinámica se vivió en las canchas de la colonia Pueblo Nuevo, donde el edil, acompañado por su equipo de funcionarios, se sumó a una "cascarita" con jóvenes del sector, generando un ambiente de sana convivencia y participación comunitaria.

Durante el encuentro, el alcalde destacó que este programa busca fomentar la activación física, fortalecer el tejido social y abrir espacios de diálogo directo con la ciudadanía, especialmente con la juventud. Señaló que, aprovechando el ánimo que genera el fútbol y el contexto del interés mundialista, el gobierno municipal se acerca a las colonias para escuchar de primera mano las necesidades de la población.

"Las retas con el alcalde tienen una doble función: convivir con los jóvenes y, al mismo tiempo, atender sus inquietudes y peticiones. El deporte siempre será una herramienta clave para mantener a nuestra niñez y juventud alejadas de los vicios y enfocadas en actividades positivas", expresó.

Asimismo, Flores Rodríguez adelantó que este programa se llevará a todas las colonias del municipio, donde ya se han comenzado a establecer compromisos con padres de familia y vecinos para la mejora y rehabilitación de espacios recreativos.

El alcalde reiteró que trabajar por la niñez y juventud es una de las principales prioridades de su administración, impulsando acciones que promuevan la participación social, la convivencia y el fortalecimiento de una comunidad más unida.

Con gran respuesta por parte de los habitantes, "Las retas con el alcalde" se perfila como una estrategia que combina deporte, cercanía y atención ciudadana, llevando energía y motivación a cada rincón de San Buenaventura.