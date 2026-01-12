Identifican a Persona Fallecida en Estación Barroterán

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que la persona encontrada fallecida en Estación Barroterán ha sido identificada como Giovanni N, de 27 años de edad, originario y residente de Frontera.

Según el delegado, la víctima trabajaba en Frontera y también tenía actividades en Sabinas, pero no había reporte de desaparición. "Hasta ahorita las líneas de investigación continúan abiertas, no se descarta ninguna hipótesis ni alternativa de investigación", señaló Garduño Guzmán.

La necropsia de ley ya se realizó, pero los resultados están pendientes. "Apenas tengamos mayor información o se pueda compartir la información sin que entorpezca estas líneas de investigación, se les hará saber con mucho gusto", agregó el delegado.

La persona fallecida fue encontrada por un ciudadano que se encontraba caminando por la calle y dio aviso a la policía. "No dio mayores datos generales, igual pidió que se manejara bajo el anonimato y lo cual debe ser respetado justamente en atención a sus derechos de la víctima", explicó Garduño Guzmán.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado continúa investigando el caso y no ha dado a conocer el móvil del suceso. "Esa es una de las líneas de investigación que está ahorita justo en turno", concluyó el delegado.