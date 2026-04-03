Recomendaciones de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Departamento de Seguridad Pública Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y prudencia durante este fin de semana, con el objetivo de prevenir accidentes y mantener un entorno seguro.

El director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, exhortó a evitar conducir bajo los efectos del alcohol, ya que esta práctica representa una de las principales causas de accidentes viales. Asimismo, recomendó respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y mantener la atención al volante.

Ante el incremento en la movilidad durante estos días, con motivo de la Semana Santa, se pidió a la población extremar precauciones, mantener la distancia entre vehículos y evitar distracciones al conducir.

En materia de seguridad en los hogares, se recomendó asegurar puertas y ventanas antes de salir, así como evitar compartir en redes sociales información que evidencie la ausencia en las viviendas.

Las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, se encuentra disponible el número 911, además de promover el uso de grupos vecinales como una herramienta de comunicación inmediata.

Finalmente, se reiteró la importancia de la participación ciudadana a través de programas como vecino vigilante, especialmente en planteles educativos durante este periodo vacacional, con el objetivo de lograr un fin de semana seguro para todas las familias y visitantes, y que puedan seguir disfrutando de Frontera con orden y rumbo.