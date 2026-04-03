Javier Flores inaugura corredor gastronómico en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Para fortalecer la economía local y brindar un espacio de impulso a los emprendedores, el Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del área de Fomento Económico, inauguró durante el periodo vacacional de Semana Santa el corredor gastronómico "El Paradero del Sabor", el cual ha tenido una excelente respuesta por parte de la ciudadanía y visitantes.

El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel Ayala e integrantes del Cabildo, realizaron un recorrido por los distintos puestos, conviviendo con comerciantes y a la vez montaron una valla para ir saludando a turistas que pasan por carretera 30 a quienes invitaron a conocer y degustar los productos elaborados en San Buenaventura y sus ejidos.

"El Paradero del Sabor" se encuentra en las afueras de la entrada principal a terrenos de la feria, en un punto estratégico sobre la carretera 30, lo que facilita el acceso tanto a habitantes como a turistas que transitan por la región.

Además, ofrece las emblemáticas playeras y recuerdos, impactando fuertemente en la identidad de los sambonenses.