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Coahuila

ecinos bloquean vialidad en Valle Poniente por tres días sin energía eléctrica

Habitantes del sector cerraron la vialidad Sur Poniente para exigir una solución ante los constantes cortes de luz y la falta de respuesta de la CFE..

Por Angel Garcia - 23 junio, 2026 - 09:57 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Vecinos del fraccionamiento Valle Poniente cerraron la vialidad Sur Poniente en protesta por la falta de energía eléctrica que afectó al sector durante tres días consecutivos.

      Protesta por falta de energía eléctrica

      Los habitantes manifestaron su inconformidad ante la interrupción del servicio y señalaron que no obtuvieron respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solucionar el problema.

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      La protesta se realizó luego de permanecer tres días sin suministro eléctrico, situación que generó molestia entre los residentes del sector.

      Reacciones de los vecinos

      De acuerdo con los vecinos, los cortes de energía se han vuelto constantes en distintos puntos de la ciudad, por lo que demandaron una atención más oportuna por parte de la CFE.

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