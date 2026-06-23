Regresan largas filas al módulo del INE en Ciudad Acuña tras concluir restricciones electorales

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Con la reanudación de los servicios tras el proceso electoral, regresaron las largas filas al módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), donde nuevamente se realizan diversos trámites relacionados con la credencial para votar.

Filas largas en el módulo del INE

Desde las 8:00 de la mañana comenzaron a concentrarse ciudadanos en las instalaciones para ser atendidos conforme a su llegada, principalmente para realizar cambios de domicilio, trámite que continúa siendo el más solicitado por los usuarios.

No obstante, las personas que acudieron a recoger su identificación fueron informadas de que la entrega de credenciales fue aplazada hasta el próximo mes.

Retrasos en la entrega de credenciales

Pese al retraso en la entrega de las identificaciones, el módulo mantiene la atención para los trámites autorizados tras la conclusión del periodo de restricciones derivado del proceso electoral.