Contactanos
Coahuila

Regresan largas filas al módulo del INE en Ciudad Acuña tras concluir restricciones electorales

Ciudadanos acuden desde temprana hora para realizar trámites, principalmente cambios de domicilio; la entrega de credenciales permanece aplazada hasta el próximo mes.

Por Angel Garcia - 23 junio, 2026 - 09:41 a.m.
Regresan largas filas al módulo del INE en Ciudad Acuña tras concluir restricciones electorales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Con la reanudación de los servicios tras el proceso electoral, regresaron las largas filas al módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), donde nuevamente se realizan diversos trámites relacionados con la credencial para votar.

      Filas largas en el módulo del INE

      Desde las 8:00 de la mañana comenzaron a concentrarse ciudadanos en las instalaciones para ser atendidos conforme a su llegada, principalmente para realizar cambios de domicilio, trámite que continúa siendo el más solicitado por los usuarios.

      Placeholder

      No obstante, las personas que acudieron a recoger su identificación fueron informadas de que la entrega de credenciales fue aplazada hasta el próximo mes.

      Retrasos en la entrega de credenciales

      Pese al retraso en la entrega de las identificaciones, el módulo mantiene la atención para los trámites autorizados tras la conclusión del periodo de restricciones derivado del proceso electoral.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados