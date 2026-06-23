Fallece Javier Garza, conocido como Don Popeye en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tarde de ayer se apagó una de las figuras más conocidas del comercio tradicional de Monclova. Javier Garza, mejor conocido como "Don Popeye", falleció por causas naturales dejando un profundo sentimiento de tristeza entre familiares, amigos y cientos de clientes que durante años disfrutaron de sus reconocidos elotes.

Don Popeye era ampliamente conocido por atender su puesto ubicado sobre la calle Jiménez, a la altura de la Secundaria Justo Sierra número 4, donde diariamente recibía a estudiantes, vecinos y automovilistas que hacían una parada obligada para degustar sus productos.

La noticia de su fallecimiento se difundió rápidamente entre habitantes del sector y en redes sociales, donde numerosas personas expresaron sus condolencias y compartieron recuerdos relacionados con el comerciante, quien se ganó el cariño de la comunidad gracias a su trato amable y dedicación al trabajo.

Durante años, Javier Garza formó parte de la vida cotidiana de generaciones de monclovenses, convirtiéndose en un personaje ampliamente identificado en ese sector de la ciudad por la calidad de sus elotes y la atención que brindaba a cada uno de sus clientes.

Familiares, amigos y conocidos lamentaron su partida, destacando el legado de esfuerzo y perseverancia que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Su fallecimiento deja un vacío entre quienes frecuentaban su tradicional puesto, el cual se convirtió con el paso del tiempo en un referente para estudiantes y vecinos del sector.