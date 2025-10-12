Logra Saltillo plata en 'skeet'

SALTILLO, COAHUILA.- La atleta saltillense Gabriela 'Gaby' Rodríguez Garza alcanzó el subcampeonato mundial en la modalidad skeet femenil durante el Campeonato Mundial de Tiro Deportivo 2025, que se llevó a cabo en Atenas, Grecia. Rodríguez totalizó 54 unidades en la final, quedando a tres blancos de la estadounidense Samantha Simonton, quien se coronó con 57.

Con esta medalla, Rodríguez le dio a México la primera presea en la competencia en la rama de escopeta dentro del torneo, un logro destacado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que subrayó la repercusión histórica del resultado para el país.

La coahuilense, que cuenta con experiencia olímpica y ha mostrado consistencia en Copas del Mundo y otras competencias internacionales durante los últimos años, se consolidó como una de las tiradoras más constantes del circuito de skeet femenino gracias a una serie de actuaciones que la colocaron entre las mejores del ranking mundial.

Entrenadores, compañeros y autoridades deportivas locales celebraron el logro y destacaron la dedicación de Rodríguez, su equipo técnico y la infraestructura de apoyo que ha permitido a tiradores mexicanos competir al más alto nivel.

Desde Saltillo se expresó orgullo por la atleta que vuelve a poner en alto el nombre de Coahuila en el deporte internacional.

La plata en Atenas refuerza los objetivos de Rodríguez de mantenerse entre las candidatas a plazas y podios en las grandes competencias venideras, incluido el ciclo olímpico y las justas continentales, donde México buscará aumentar su presencia y resultados en las disciplinas de tiro con escopeta.