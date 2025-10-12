Llama Obispo a denunciar a sacerdote

SALTILLO, COAHUILA.- El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, informó que la Diócesis ha invitado a la persona que señaló al sacerdote Miguel Ángel “N”, adscrito a la parroquia Nuestra Señora de Schoenstatt, a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.
“Fue invitada a poner una denuncia; se puso una sin nombre, sin señalar a quién resulta responsable, y entonces ya queda en la Fiscalía investigar. Pero no hay una denuncia particular”, explicó el obispo.
Monseñor González enfatizó que la Iglesia no puede iniciar un proceso administrativo o penal sin que exista una denuncia formal. “Siempre invitamos a todas las personas que sientan alguna situación difícil a acercarse a un entorno seguro para que puedan hacerlo correctamente y dar seguimiento al caso”, dijo.
Asimismo, lamentó que algunas acusaciones se difundan en redes sociales o medios sin datos concretos, ya que, dijo, esto puede derivar en actos de difamación y generar daño tanto a las personas señaladas como a las instituciones. “A veces no se dan nombres ni circunstancias, y el daño ahí está. Para todos es un daño, se debilita la manera en que nos comunicamos”, señaló.
El obispo aclaró que la denunciante no lo ha buscado personalmente ni al sacerdote responsable de la parroquia, pero confirmó que un sacerdote de la diócesis ya tuvo contacto con ella. “El padre Gilberto habló con ella; yo por teléfono le dije: ‘Ponga la denuncia, está en todo su derecho’, y ahí se quedó”, mencionó.
Por último, Monseñor Hilario González reiteró que, mientras no exista una denuncia con nombre y hechos específicos, la diócesis no puede determinar si se trata o no de una difamación. “No hay un nombre, nada más se señaló el bulto de la persona. Todavía no sabemos si es difamación o no”, concluyó.