Héctor Miguel García Falcón refuerza su campaña en Frontera: compromisos claros

Frontera, Coah.- A pocos días del cierre de campaña, el candidato del PRI a diputado local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", continúa fortaleciendo el respaldo ciudadano tras asumir compromisos claros y directos con las familias que ha visitado durante sus recorridos por la región.

Sorprendido por las muestras de apoyo en mega cruceros, reuniones y encuentros ciudadanos, Gachupín aseguró que cada petición e inquietud expresada por la gente tendrá atención y seguimiento desde el Congreso del Estado, con resultados reales.

Acompañado de su compañero de fórmula, el maestro Pepe Cerda, el candidato priista sostuvo pláticas con simpatizantes, militantes y ciudadanos que se han sumado con fuerza a este proyecto de trabajo y compromiso por el desarrollo del Distrito 06.

Héctor Miguel García Falcón se dijo satisfecho de participar en las visitas domiciliarias así como casa por casa en Frontera, Muzquiz, San Buenaventura, Nadadores, Ocampo y Sierra Mojada.

Como parte de sus principales ejes de trabajo, "Gachupín" señaló el fortalecimiento de la seguridad mediante acciones de prevención y proximidad social; el impulso a programas sociales y de salud; más apoyos, becas y créditos para emprendedores, jóvenes, mujeres y trabajadores del campo; además de la gestión de parques industriales e inversiones que generen más empleos y fortalezcan la economía de las familias.

"Soy un hombre de palabra, serio y comprometido con mi gente. Cada compromiso que hicimos durante esta campaña tendrá seguimiento y resultados desde el Congreso del Estado", expresó Héctor Miguel García Falcón "Gachupín".

Asimismo, reiteró que trabajará coordinadamente con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la seguridad e impulsar más obras además de promover inversiones y oportunidades para toda la región.

El candidato agradeció profundamente el respaldo de militantes, líderes de colonia, jóvenes, mujeres, trabajadores y familias enteras que durante esta campaña abrieron las puertas de sus hogares y se sumaron con entusiasmo a este proyecto.

"Gracias por la confianza y por caminar con nosotros. Este movimiento tiene fuerza porque nace de la gente trabajadora que quiere seguir viendo a Coahuila fuerte, seguro y pa´delante", señaló.