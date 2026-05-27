Esra Cavazos recibe respaldo en su campaña en Monclova

Frontera, Coah.- La candidata al Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, sigue en sintonía con votantes en su campaña, fortaleciéndose gracias al respaldo de jóvenes, mujeres y familias que se han sumado a su proyecto rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

Simpatizantes resaltaron en sus visitas domiciliarias de colonias Los Bosques, FOVISSSTE, 10 de Mayo y San Francisco, que a diferencia de otras campañas que se desgastan con el paso de los días, ven en su equipo que mantiene el entusiasmo y la cercanía con la ciudadanía.

"Cuando uno tiene propósito y ganas de trabajar, la energía no se acaba. Desde muy temprano estamos recorriendo colonias, escuchando propuestas y atendiendo a la gente porque este proyecto se construye todos los días", expresó a los simpatizantes.

Cavazos señaló que desde el arranque de campaña el pasado 5 de mayo, ha mantenido una agenda intensa visitando distintos sectores de Monclova, donde ha recibido muestras de apoyo y confianza por las propuestas de conservar la seguridad, el empleo y el desarrollo económico.

Esra Cavazos y su suplente Glenda Suárez cuentan con experiencia en el servicio público y conocimiento de las necesidades del Distrito 05, lo que les permite presentar propuestas reales y viables.

Se dijo fortalecida con el respaldo diario e hizo un llamado a la población para participar en la jornada electoral y respaldar un proyecto que, dijo, busca mantener el rumbo de desarrollo y estabilidad para Monclova y Coahuila.