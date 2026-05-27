Martha Herrera de PRONNIF llama a revisar juegos infantiles tras accidente

Luego del accidente registrado al interior del jardín de niños María Elena Chanes, que llevó a la muerte del pequeño Ian Gael, la subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, señaló que las escuelas deben revisar las condiciones de los juegos infantiles y retirar aquellos que representen un riesgo para los menores.

La funcionaria advirtió que en distintos planteles existen estructuras deterioradas, oxidadas o dañadas que podrían ocasionar accidentes si no reciben mantenimiento o supervisión constante. "Si corren un riesgo, si hay muchos que están en malas condiciones, oxidados, rotos, y luego no hay una vigilancia".

Herrera explicó que los menores, sobre todo en edad preescolar, no alcanzan a identificar situaciones de peligro, por lo que corresponde a los adultos garantizar espacios seguros dentro y fuera de las aulas. "El tema con los niños y más a esas edades es que todo les genera curiosidad y no miden el peligro como un adulto, un niño no se va a poner a checar si el juego es seguro, solo va a buscar cómo divertirse".

Indicó que, tras lo ocurrido el pasado lunes en el jardín de niños de la colonia Cañada Sur, será necesario reforzar los protocolos de prevención en las escuelas y actuar cuando exista algún riesgo evidente para los estudiantes. "Habrá que mejorar los protocolos de las escuelas, que los revisen e implementen medidas, ya sea arreglarlos o retirarlos, porque si no se tiene la capacidad de estar cuidando a todos los niños a la hora del recreo, pues quitar todo lo que represente un peligro esencial o claro para ellos", indicó.