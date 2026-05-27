Entre globos y aplausos, despiden a Ian Gael

Vuela alto, Gael", pronunciaron entre aplausos los pequeños compañeros de Ian Gael Hernández Guel durante el último adiós al niño de 6 años, cuya muerte ha conmocionado a Monclova.

Con globos blancos elevándose al cielo, alumnos del Jardín de Niños María Elena Chanes acudieron al sepelio realizado en el Panteón Sagrado Corazón de Jesús, en la colonia Estancia, para despedirse de quien hasta hace unos días compartía con ellos juegos, risas y clases.

La escena fue profundamente dolorosa. Niños observando en silencio el féretro de su compañero, docentes conmovidos y padres de familia tratando de contener el llanto mientras los globos eran liberados al aire como símbolo de despedida.

Apenas unos días antes, la rutina era otra. El inicio de semana había transcurrido como cualquier otro, cuando su madre lo llevó al kínder sin imaginar que ese sería el último lunes que lo vería entrar al aula.

Dos días después, la tarde del miércoles, ese mismo amor la llevó a despedirlo en el panteón, en un contraste brutal entre la cotidianidad y la pérdida.

Ian Gael fue recordado como un niño alegre, cercano y profundamente querido, rodeado siempre del cariño de su familia.

Su ausencia deja un vacío irreparable no solo en sus padres, sino también en sus abuelos y en sus dos pequeños hermanitos, una niña de cuatro años y un niño de apenas dos, quienes hoy crecen con la memoria de su risa.

Al funeral asistieron maestros, alumnos, padres de familia y ciudadanos que se solidarizaron con la familia, reflejando el impacto de una tragedia que enluta a toda una comunidad educativa.

Ian Gael perdió la vida el pasado lunes tras un accidente ocurrido al interior del plantel ubicado en la colonia Cañada Sur, en el área de juegos, hecho que dejó consternación y exigencias de mayor seguridad en las escuelas.

El dolor más profundo se expresó en las palabras de su madre, Scarleth Gueel:

"Mi amor no tengo las palabras para decirte. No es un adiós, es un hasta luego mi bello ángel. Te amo. Mamá".