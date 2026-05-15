las armas y los detenidos quedaron a disposiciógachupín recorre barroterán

Melchor Múzquiz, Coahuila.– Durante una intensa jornada de trabajo realizada este viernes 15 de mayo en la comunidad de Barroterán, el candidato a diputado local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", sostuvo encuentros directos con familias, vecinas y vecinos de distintos sectores del Barrio Tres, donde escuchó de frente las principales necesidades e inquietudes de la ciudadanía.

Acciones de Gachupín en Barroterán

En reuniones celebradas sobre las calles 10, Cuauhtémoc y Benito Juárez, "Gachupín" dejó en claro que hoy más que nunca se requiere trabajar con firmeza y visión para fortalecer los temas que más preocupan y más urgen a las familias de la Región Carbonífera: la seguridad, la generación de fuentes de empleo y la llegada de nuevas inversiones.

El candidato señaló que la seguridad debe seguir siendo la prioridad para garantizar tranquilidad a las familias y estabilidad para el crecimiento económico de la región, destacando que conoce la ruta para atraer inversiones y generar condiciones que permitan la instalación de nuevas empresas y el fortalecimiento del sector empresarial.

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"Lo que la gente quiere es vivir tranquila, tener oportunidades y ver crecer a sus hijos en una región con futuro. Por eso vamos a trabajar fuerte en seguridad, en empleo y en atraer inversiones que realmente detonen el desarrollo de nuestras comunidades", expresó.

Respaldo ciudadano a Gachupín

Asimismo, García Falcón destacó la importancia de apostarle a las nuevas generaciones mediante programas de créditos a la palabra para jóvenes emprendedores, con el objetivo de impulsar pequeños negocios, abrir oportunidades y fortalecer la economía familiar desde las propias comunidades.

Durante los recorridos y diálogos con la ciudadanía, las familias manifestaron su respaldo al proyecto que encabeza "Gachupín", reconociendo su cercanía, experiencia y disposición para escuchar y atender las necesidades reales de la gente.

Con estas acciones, Héctor Miguel García Falcón continúa fortaleciendo su presencia en el municipio de Melchor Múzquiz, consolidando un proyecto cercano a la ciudadanía y enfocado en resultados para la Región Carbonífera.