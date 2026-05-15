Contactanos
Coahuila

Oscar Ríos Ramírez anuncia instalación de cámaras de seguridad en San Juan de Sabinas

La instalación de cámaras de seguridad busca mejorar la tranquilidad en el municipio.

Por Teresa Muñoz - 15 mayo, 2026 - 05:20 p.m.
Oscar Ríos Ramírez anuncia instalación de cámaras de seguridad en San Juan de Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, informó que gracias al apoyo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se llevará a cabo la instalación de un circuito de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio.

      Ríos Ramírez precisó que la intención es brindar mayor seguridad a la población mediante programas que resultan indispensables en cada municipio.

      Destacó que en San Juan de Sabinas los índices delictivos han disminuido en un 40 %, lo que refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas en coordinación con el gobierno estatal.

      "El tema de la seguridad es primero; hace 20 años cuando fui alcalde no teníamos la tranquilidad que hoy disfrutamos. Por ello se agradece y reconoce el apoyo del mandatario estatal", expresó el edil, subrayando la importancia de mantener la colaboración entre autoridades locales y estatales.

      El alcalde señaló que la mayoría de los estados de la república deberían replicar el modelo de trabajo que se aplica en Coahuila, pues esto contribuye directamente a la paz social. Puso como ejemplo las condiciones de inseguridad que enfrentan entidades como Sinaloa y Michoacán, donde la situación es muy distinta.

      Finalmente, Ríos Ramírez enfatizó que la ciudadanía debe valorar el esfuerzo que realiza el Gobernador por el bienestar de Coahuila, y en particular por San Juan de Sabinas.

      Con la instalación de las cámaras de vigilancia, se espera consolidar aún más la reducción de delitos y garantizar un entorno seguro para las familias del municipio.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados