Oscar Ríos Ramírez anuncia instalación de cámaras de seguridad en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, informó que gracias al apoyo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se llevará a cabo la instalación de un circuito de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio.

Ríos Ramírez precisó que la intención es brindar mayor seguridad a la población mediante programas que resultan indispensables en cada municipio.

Destacó que en San Juan de Sabinas los índices delictivos han disminuido en un 40 %, lo que refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas en coordinación con el gobierno estatal.

"El tema de la seguridad es primero; hace 20 años cuando fui alcalde no teníamos la tranquilidad que hoy disfrutamos. Por ello se agradece y reconoce el apoyo del mandatario estatal", expresó el edil, subrayando la importancia de mantener la colaboración entre autoridades locales y estatales.

El alcalde señaló que la mayoría de los estados de la república deberían replicar el modelo de trabajo que se aplica en Coahuila, pues esto contribuye directamente a la paz social. Puso como ejemplo las condiciones de inseguridad que enfrentan entidades como Sinaloa y Michoacán, donde la situación es muy distinta.

Finalmente, Ríos Ramírez enfatizó que la ciudadanía debe valorar el esfuerzo que realiza el Gobernador por el bienestar de Coahuila, y en particular por San Juan de Sabinas.

Con la instalación de las cámaras de vigilancia, se espera consolidar aún más la reducción de delitos y garantizar un entorno seguro para las familias del municipio.