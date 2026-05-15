Llegan las "bestias" de carga del Tren Maya a Frontera

El municipio de Frontera fue escenario de la llegada de nuevas locomotoras y vagones del Tren Maya, como parte del proyecto de ampliación ferroviaria que incluye su modalidad de transporte de carga.

Las denominadas "bestias" del sistema ferroviario hicieron una parada en la estación de Ferrocarriles Nacionales de México, donde fueron vistas dos locomotoras de última generación, acompañadas por un convoy de aproximadamente 120 vagones de pasajeros.

Las unidades, completamente nuevas y con tecnología de punta, portaban las series TMY 1012, TMY 1011 y TMY 1008, además de los distintivos del Tren Maya, el logo del Gobierno de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información, las locomotoras cuentan con una potencia de 4,400 caballos de fuerza y fueron fabricadas con mano de obra estadounidense, al igual que los vagones que integraban el convoy.

El tren, que tenía como destino final el sureste del país, continuó su ruta hacia Torreón y Aguascalientes, para posteriormente dirigirse al sur hasta llegar a la península de Yucatán.

Cabe destacar que el Tren Maya contempla una fase de transporte de carga, la cual permitirá el traslado de mercancías como combustible, cemento, alimentos y vehículos, fortaleciendo así la logística y el desarrollo económico del país.