Gimnastas de San Buenaventura obtienen 104 medallas en competencias

San Buenaventura, Coahuila a 02 de Abril de 2026.– El alcalde Javier Flores Rodríguez felicitó y reconoció el talento, disciplina y esfuerzo de las gimnastas de San Buenaventura que han destacado recientemente en diversas competencias regionales, poniendo en alto el nombre del municipio.

El club Queens Gymnastics, bajo la dirección de las entrenadoras Imelda Lozano y Karen Lozano, participó en tres importantes competencias, donde un total de 27 alumnas, con edades entre los 3 y 14 años, demostraron su preparación y compromiso en cada presentación.

El pasado 21 de marzo, 18 gimnastas asistieron al municipio de Monclova para competir en el torneo EGYM en la modalidad de aparatos de gimnasia artística, logrando una destacada participación.

Posteriormente, el 22 de marzo, seis gimnastas viajaron a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para competir en el evento TALENT de acroserie, donde realizaron rutinas de gran nivel, obteniendo excelentes puntuaciones.

Finalmente, el 29 de marzo, 10 gimnastas participaron en la ciudad de Piedras Negras en la competencia STERLING de acro, destacando con sus rutinas de piso y logrando importantes posiciones en el pódium.

Como resultado de su participación en estas tres competencias, las representantes de San Buenaventura obtuvieron un total de 104 medallas: 60 de primer lugar, 32 de segundo y 12 de tercer lugar.

El alcalde Javier Flores Rodríguez además del digno reconocimiento a las deportistas, entrenadoras y familias, por estos logros que reflejan el trabajo constante manifestó seguirá de su parte ese impulso al deporte en el municipio como lo viene realizando desde administraciones pasadas donde estuvo como director o regidor de deportes, lo cual le apasiona.