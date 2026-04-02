Infracciones a motociclistas en San Buenaventura: operativo de seguridad

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Como parte de las acciones para reforzar el orden y la seguridad en el municipio, la Dirección de Seguridad Pública llevó a cabo un operativo dirigido a motociclistas, en el que se aplicaron infracciones por no portar la documentación correspondiente.

El director de la corporación, Christian Rolando Venegas Burciaga, informó que durante el operativo se levantó una infracción formal a un conductor, además de que se revisaron otras tres motocicletas. En uno de los casos, se aplicó una segunda infracción debido a que el conductor no pudo acreditar la propiedad del vehículo, pese a argumentar que lo había adquirido recientemente, aunque ya tenía cinco meses con la unidad, tiempo suficiente para regularizarla.

En otro caso, un motociclista que contaba con toda su documentación en regla pudo continuar su camino sin inconvenientes, destacando que estos operativos también buscan reconocer a quienes cumplen con la normatividad. El funcionario aclaró que estas acciones no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo, recordando que meses atrás se realizó un evento enfocado en fomentar el uso adecuado del casco y la regularización de motocicletas en el municipio.

Venegas Burciaga señaló que la implementación de estos operativos también responde a situaciones detectadas recientemente, como el aseguramiento de un motociclista que portaba droga, mismo que fue puesto a disposición del Ministerio Público. Finalmente, indicó que las revisiones continuarán aplicando criterio por parte de los elementos, exhortando a los conductores a portar casco, documentación e identificación de sus unidades, ya que en diversas ocasiones motocicletas han sido abandonadas durante persecuciones, generando posteriormente conflictos cuando sus propietarios acuden a reclamarlas.