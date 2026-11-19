Primera etapa, mientras concluye la construcción del Fórum y se establecen las condiciones para poner en funcionamiento la totalidad del recinto, informó Blas Flores, jefe del Gabinete del Gobierno estatal.

El funcionario explicó que, en acuerdo con el patronato, se determinó implementar una apertura gradual para evitar el deterioro de las instalaciones. Por ello, inicialmente será el propio Gobierno de Coahuila el encargado de organizar las actividades que se desarrollen en el lugar, bajo un esquema de operación controlada.

Detalló que únicamente se cumplirán algunos compromisos adquiridos con anterioridad para la realización de posadas, las cuales tendrán como sede el área de la velaria.

Aclaró que estas actividades no representan una apertura general del complejo ni la autorización para rentarlo a particulares.

Flores señaló que la decisión busca mantener en buenas condiciones el inmueble, organizar adecuadamente la movilidad de los asistentes y establecer una logística que permita utilizar los espacios disponibles sin afectar su conservación.

Acciones de la autoridad

En cuanto a la construcción del Fórum, indicó que los trabajos se desarrollan conforme al calendario establecido por la Secretaría de Obras Públicas, aunque evitó proporcionar una fecha específica para su conclusión.

El jefe del Gabinete reiteró que será hasta que termine esta obra cuando se determinen las condiciones para ampliar el aprovechamiento de Expo Coahuila y definir las modalidades bajo las cuales podrá operar integralmente.