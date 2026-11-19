SALTILLO, Coah.- La primera etapa del proyecto de canalización del arroyo del Cuatro registra avances en su proceso administrativo, luego de que el municipio concluyera las negociaciones con los propietarios de los terrenos involucrados.

Avances en el proyecto de canalización

Antonio Nerio Maltos, titular de la Dirección de Obra Pública de Saltillo, informó que actualmente se incorporan modificaciones técnicas solicitadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como parte de la revisión del proyecto.

Precisó que las observaciones de la dependencia federal no implican cambios de fondo ni modificaciones al trazo de la obra, sino ajustes relacionados con el proyecto técnico, el manifiesto de impacto ambiental y el permiso de descarga en el arroyo Ceballos.

Proceso administrativo en curso

El funcionario estimó que durante las próximas semanas podrían recibir una respuesta de Conagua, una vez que se atiendan los requerimientos planteados.

De manera paralela, el área jurídica del municipio trabaja en la integración de los expedientes para turnarlos al Cabildo, donde deberán aprobarse formalmente las negociaciones realizadas con los propietarios de los terrenos.

Nerio Maltos aclaró que, aunque ya se alcanzaron acuerdos con los dueños de los predios, parte de estos compromisos debe pasar por la aprobación del cuerpo edilicio para quedar formalizada.

La continuidad del proyecto dependerá de avanzar en estos procedimientos técnicos y administrativos, necesarios para concretar la primera etapa de la canalización.