SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo trabaja en la creación de una red propia de fibra óptica para mejorar la comunicación de las cámaras de seguridad y modernizar los sistemas de semaforización, informó Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

El funcionario explicó que, actualmente, uno de los principales problemas de comunicación es la saturación de la red de microondas, mediante la cual operan las antenas de las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Detalló que contar con infraestructura propia de fibra óptica permitirá mejorar la transmisión de información en tiempo real, tanto de las imágenes de videovigilancia como de los datos relacionados con los aforos vehiculares y los movimientos de tránsito en diferentes sectores de Saltillo.

Acciones de la autoridad

Como parte de esta estrategia, también se trabaja en la modernización tecnológica de la infraestructura semafórica, con intervenciones que comenzaron en el cruce de Otilio.

De la Rosa señaló que el proyecto permitirá fortalecer la conectividad de los sistemas municipales y estatales, además de mejorar las herramientas tecnológicas para el monitoreo de la movilidad urbana.

Rutas alimentadoras

Respecto al programa de rutas alimentadoras, confirmó que actualmente operan tres y que, al cierre de 2026, se realizará una evaluación para determinar cuándo continuará su expansión durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto integral contempla establecer 30 rutas en distintos sectores de la ciudad, aunque por ahora la prioridad es consolidar las tres que ya están en funcionamiento.

El funcionario descartó que exista resistencia de los concesionarios participantes y aseguró que han encontrado disposición para colaborar con el programa.

Asimismo, precisó que el planteamiento no contempla inaugurar una ruta cada tres meses, sino establecer periodos de prueba de esa duración para evaluar su funcionamiento.

Los acuerdos permiten hasta tres periodos de evaluación de tres meses cada uno, por lo que las rutas pueden permanecer en etapa de prueba hasta nueve meses.