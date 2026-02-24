Contactanos
Coahuila

Módulo de reclutamiento dual en San Buenaventura acerca oportunidades de empleo

Durante la jornada, se ofrecieron vacantes con prestaciones superiores a las de la ley, incluyendo aguinaldo y fondo de ahorro.

Por Staff / La Voz - 24 febrero, 2026 - 05:13 p.m.
Módulo de reclutamiento dual en San Buenaventura acerca oportunidades de empleo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Buenaventura, Coah.– Como parte del convenio previamente establecido con el ICATEC, el Gobierno Municipal de San Buenaventura llevó a cabo la instalación del Módulo de Reclutamiento Dual en la plaza principal, acercando nuevas oportunidades laborales a la ciudadanía.

      La jornada se desarrolló en un horario de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, contando con la presencia de la Dirección de Fomento Económico, encabezada por la regidora Suleyky Ortiz y el director Rolando Salas, quienes brindaron orientación y acompañamiento a las y los interesados en integrarse a este esquema laboral.

      Durante el módulo se ofrecieron vacantes con prestaciones superiores a las de la ley, entre ellas aguinaldo, fondo de ahorro, prima vacacional, vales de despensa, premio de asistencia, premio de puntualidad, bono de productividad, comedor subsidiado y transporte gratuito, además de otros beneficios adicionales que fortalecen la estabilidad laboral de las y los trabajadores.

      El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir gestionando estrategias que impulsen el empleo formal y fortalezcan la economía de las familias de San Buenaventura. Asimismo, se informó que el próximo módulo se realizará el martes 03 de marzo, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados