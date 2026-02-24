Módulo de reclutamiento dual en San Buenaventura acerca oportunidades de empleo

San Buenaventura, Coah.– Como parte del convenio previamente establecido con el ICATEC, el Gobierno Municipal de San Buenaventura llevó a cabo la instalación del Módulo de Reclutamiento Dual en la plaza principal, acercando nuevas oportunidades laborales a la ciudadanía.

La jornada se desarrolló en un horario de 10:00 de la mañana a 1:30 de la tarde, contando con la presencia de la Dirección de Fomento Económico, encabezada por la regidora Suleyky Ortiz y el director Rolando Salas, quienes brindaron orientación y acompañamiento a las y los interesados en integrarse a este esquema laboral.

Durante el módulo se ofrecieron vacantes con prestaciones superiores a las de la ley, entre ellas aguinaldo, fondo de ahorro, prima vacacional, vales de despensa, premio de asistencia, premio de puntualidad, bono de productividad, comedor subsidiado y transporte gratuito, además de otros beneficios adicionales que fortalecen la estabilidad laboral de las y los trabajadores.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir gestionando estrategias que impulsen el empleo formal y fortalezcan la economía de las familias de San Buenaventura. Asimismo, se informó que el próximo módulo se realizará el martes 03 de marzo, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.