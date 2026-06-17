Gobierno de San Buenaventura entrega tinacos subsidiados: 19 equipos para familias

Con el propósito de fortalecer el bienestar de las familias y promover el acceso a mejores condiciones para el almacenamiento de agua, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria A.C., llevó a cabo con éxito la jornada de entrega de tinacos y cisternas subsidiados.

A través de este programa se ofrecieron equipos de diferentes capacidades a costos accesibles, permitiendo que más familias mejoren la infraestructura hídrica de sus hogares y cuenten con una reserva de agua más segura y eficiente.

En esta jornada se entregaron un total de 19 equipos, de los cuales 16 fueron tinacos y 3 cisternas, beneficiando de manera directa a familias de distintos sectores del municipio.

Para acceder al programa, los interesados únicamente deben cubrir el costo correspondiente del equipo seleccionado y presentar copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio, requisitos que buscan facilitar la participación ciudadana y ampliar el alcance de este apoyo social.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia municipal para acercar programas que impacten positivamente en la economía familiar y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal, a través del Departamento de Desarrollo Social, refrenda su compromiso de seguir gestionando programas y beneficios que respondan a las necesidades de la población, fomentando además el uso responsable y eficiente del agua en los hogares sambonenses.