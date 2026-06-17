Javier Díaz González presenta programa de IA en Saltillo para PyMES

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, puso en marcha el Programa Acelerador de Adopción de IA para PyMES de Saltillo, en el que participa la Universidad de Stanford.

El objetivo de esta capacitación es que las pequeñas y medianas empresas adopten herramientas de inteligencia artificial en su funcionamiento para fortalecer la competitividad, la productividad, la innovación y la transformación digital del sector empresarial local. "En Saltillo siempre trabajamos de manera coordinada con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y la iniciativa privada para fortalecer la competitividad, fomentar la innovación y preparar a nuestras empresas para los retos del futuro", afirmó Díaz González.

Se informó que el programa contempla la participación de la Universidad de Stanford y del Silicon Valley Futures Institute como parte del componente internacional de la capacitación, lo que aporta una experiencia formativa de alto valor orientada a la visión empresarial.

Además, se dieron a conocer algunos de los beneficios que obtendrán las PyMES participantes, entre ellos el incremento de su competitividad regional, la identificación de nuevas oportunidades de negocio mediante el uso de inteligencia artificial, la capacidad de competir con organizaciones globales que ya utilizan estas herramientas, la reducción de costos operativos y un mejor aprovechamiento del talento humano.

El director de Fomento Económico, Enrique Garza Naranjo, señaló que gracias al impulso del alcalde Javier Díaz González, Saltillo destaca a nivel nacional en competitividad y formalidad laboral, y que este tipo de oportunidades de capacitación fortalecen esas condiciones. "Estas oportunidades de desarrollo nos permiten contar con un entorno más moderno y tecnológico, porque la inteligencia artificial también está cambiando la forma de hacer negocios; por ello, vamos a seguir impulsando alianzas de este tipo", señaló Garza Naranjo.

Por su parte, Roberto Díaz García, titular del Comité de Inteligencia Artificial de Canacintra Coahuila Sureste, explicó que este curso consta de dos rutas: la primera dirigida a ejecutivos y la segunda enfocada en personal estratégico y equipos operativos. "En esta ocasión se formarán 250 estrategas y líderes en este rubro, y la intención es que en una segunda etapa Saltillo se convierta en una especie de laboratorio en Latinoamérica para implementar la inteligencia artificial en estas organizaciones", apuntó Díaz García.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, destacó la coordinación entre las instituciones, la cual hizo posible ofrecer esta capacitación para incrementar la productividad de las empresas. "La inteligencia artificial ya llegó y hay que implementarla. Este tipo de cursos es para ponernos al día en este tema y lograr que nuestras organizaciones puedan competir no solo a nivel local, sino también global", afirmó el empresario.

Para más información acerca de este curso se ponen a disposición los teléfonos 844-416-39-91 y 844-213-66-05 de la Dirección de Fomento Económico del Gobierno Municipal de Saltillo.

En el evento también estuvieron presentes el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, Ricardo Treviño Salinas; el regidor Mario Mata Quintero; el director general de Programas Empresariales para MiPyMEs, Arturo Saldaña Farías, en representación del secretario de Economía, Luis Olivares Salas; además de integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y representantes de la iniciativa privada.