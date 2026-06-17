Choque en la carretera 57 deja varios lesionados y cuantiosos daños en Nava

NAVA, COAH. – Varias personas lesionadas y daños materiales de consideración fue el saldo de un accidente automovilístico registrado la mañana de este miércoles sobre la carretera federal 57, a la altura de la delegación Venustiano Carranza.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Ford Focus intentó realizar una maniobra de retorno sin percatarse de la circulación de un Volkswagen Jetta que se desplazaba con dirección a Piedras Negras, provocándose un choque entre ambas unidades.

El accidente ocurrió cuando un Ford Focus intentó un retorno sin ver el tráfico.

El impacto movilizó a cuerpos de emergencia, que brindaron atención médica a los ocupantes de los vehículos involucrados. Aunque varias personas resultaron lesionadas, ninguna presentó heridas de gravedad que ameritaran traslado a un hospital.

Cuerpos de emergencia atendieron a los involucrados, sin heridas graves.

Durante varios minutos la circulación en el sector se vio afectada mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas.

El accidente dejó daños materiales considerables en ambos automóviles y generó preocupación entre automovilistas que transitaban por esta importante vía de comunicación de la región.

Las autoridades investigan las causas del choque en la carretera federal.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho para determinar responsabilidades y deslindar las causas del percance.