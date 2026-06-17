COPARMEX Región Sureste prevé mejores condiciones económicas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El Presidente de COPARMEX Región Sureste, Alfredo López Villarreal, manifestó su confianza en que el segundo semestre de 2026 presente mejores condiciones económicas que la primera mitad del año, impulsado por una mayor claridad en temas comerciales internacionales y un entorno más favorable para la inversión.

El dirigente empresarial señaló que durante los próximos meses podrían disiparse diversos factores de incertidumbre que afectaron la actividad económica en el arranque del año, particularmente aquellos relacionados con la situación geopolítica mundial y las políticas comerciales entre distintos países.

Explicó que existe una mayor certidumbre respecto al tema de los aranceles y a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aspectos que consideró fundamentales para fortalecer la confianza de los inversionistas.

"Queremos que sea un segundo semestre mucho mejor que el primero. Esperamos que las cuestiones internacionales y geopolíticas se estabilicen y que haya mayor claridad sobre lo que sucederá con los aranceles. La ratificación y renegociación del tratado comercial dará confianza para nuevas inversiones", señaló.

Respecto a los ajustes de personal que se han registrado recientemente en algunas empresas, López Villarreal consideró que corresponden a movimientos previamente contemplados dentro de la planeación de las compañías y no representan un riesgo significativo para la economía regional.

Indicó que dichos ajustes no tendrán repercusiones importantes para la cadena de proveeduría local, ya que no implican reducciones sustanciales en la producción ni en las operaciones de las empresas involucradas.

"No creemos que haya afectaciones para los proveedores locales porque los ajustes no son de una magnitud que comprometa la actividad económica de la región", afirmó.

Asimismo, destacó que diversas empresas continúan anunciando proyectos de inversión y expansión para este año, situación que contribuirá a compensar los movimientos laborales registrados en otros sectores productivos.

El presidente de COPARMEX Región Sureste señaló que la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos permitirán mantener el dinamismo económico de la región durante la segunda mitad del año, fortaleciendo las expectativas de crecimiento hacia el cierre de 2026.