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Coahuila

Realizan trabajos de pintura y limpieza en el bulevar hidalgo de la villa de palaú

Las labores de pintura en los bordos del bulevar Hidalgo buscan mejorar la visibilidad para automovilistas y peatones.

Por Teresa Muñoz - 28 mayo, 2026 - 02:14 p.m.
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      El Gobierno Municipal, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Ecología Municipal, lleva a cabo labores de pintura en los distintos bordos ubicados sobre el bulevar Hidalgo, a la altura del Tiro 4 en la Villa de Palaú, además de trabajos de limpieza en el camellón central de la entrada principal de esta villa.

      Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento y mejoramiento urbano que realiza la administración municipal, con el objetivo de brindar mayor seguridad vial, mejorar la visibilidad para automovilistas y peatones, así como mantener espacios públicos más limpios y ordenados.

      Acciones de la autoridad

      El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las distintas dependencias para fortalecer la imagen urbana y ofrecer vialidades en mejores condiciones para beneficio de toda la ciudadanía.

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