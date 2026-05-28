Realizan trabajos de pintura y limpieza en el bulevar hidalgo de la villa de palaú

El Gobierno Municipal, en coordinación con la Dirección de Protección Civil y Ecología Municipal, lleva a cabo labores de pintura en los distintos bordos ubicados sobre el bulevar Hidalgo, a la altura del Tiro 4 en la Villa de Palaú, además de trabajos de limpieza en el camellón central de la entrada principal de esta villa.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento y mejoramiento urbano que realiza la administración municipal, con el objetivo de brindar mayor seguridad vial, mejorar la visibilidad para automovilistas y peatones, así como mantener espacios públicos más limpios y ordenados.

Acciones de la autoridad

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con las distintas dependencias para fortalecer la imagen urbana y ofrecer vialidades en mejores condiciones para beneficio de toda la ciudadanía.