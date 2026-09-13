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Coahuila

San Buenaventura celebra el Grito de Independencia: Javier Flores invita a la ciudadanía

El Ballet Folclórico Meztli y artistas locales ofrecerán espectáculos culturales durante la celebración.

Por Staff / La Voz - 13 septiembre, 2026 - 08:15 a.m.
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      San Buenaventura, Coah. – El Gobierno Municipal de San Buenaventura invita a las familias a celebrar una de las fechas más importantes para los mexicanos con la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, que se llevará a cabo el próximo martes 15 de septiembre a las 8:00 de la noche en la Plaza Principal.

      El alcalde Javier Flores Rodríguez y la Administración Municipal preparan una noche mexicana de orgullo patrio, música, cultura y convivencia familiar para conmemorar el inicio de la lucha por la Independencia de México.

      El Ballet Folclórico Meztli y destacados representantes del talento local ofrecerán espectáculos llenos de tradición y cultura mexicana.

       

      El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a vestir los colores patrios y disfrutar de esta gran celebración que concluirá en bailes estelares con la Sonora 100 % Puro Dinamita; agrupación que pondrá el ambiente festivo para que los asistentes disfruten de una gran verbena popular.

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