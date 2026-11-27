Castaños, Coah.– Con la participación de representantes de distintas instituciones y sectores de la sociedad civil, se conformó el comité del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GUMPEA) en Castaños, con el objetivo de coordinar esfuerzos y fortalecer las acciones de información, orientación y prevención dirigidas a las juventudes.

Este comité está integrado por dependencias como la Instancia de la Mujer, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), el DIF Municipal y Centro Libre, así como los departamentos de Salud, Educación y Policía Violeta, que sumarán capacidades desde sus respectivas áreas de atención.

Durante este primer encuentro, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que la prevención comienza con el acceso a información clara y oportuna, por lo que consideró fundamental ampliar los espacios de orientación y acercamiento con las y los jóvenes, tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales.

Señaló que el trabajo coordinado permitirá desarrollar estrategias para llegar a quienes no necesariamente tienen acceso a estos temas a través de las instituciones educativas, incluyendo a jóvenes que han dejado de estudiar.

"Estoy convencida de que la prevención siempre va a iniciar con la información que nosotros les brindemos y les proporcionemos, porque todavía hay mucha gente que desconoce y que no tiene acceso tan fácil a la información", expresó la edil.

Como parte de las propuestas abordadas, se analizó la posibilidad de instalar módulos informativos en espacios públicos, como la Presidencia Municipal y la plaza principal, además de extender estas acciones a los ejidos, con el propósito de ampliar la cobertura y acercar orientación a más jóvenes.

Asimismo, se planteó que estas estrategias contemplen no solamente la prevención del embarazo adolescente, sino también temas de autosuperación, preparación profesional y desarrollo personal, brindando a las nuevas generaciones herramientas para tomar decisiones responsables y construir mejores oportunidades de vida.

Finalmente, Sifuentes Zamora agradeció la disposición y el compromiso de quienes integran este comité, al destacar que la participación conjunta de autoridades, instituciones y sociedad civil es fundamental para alcanzar resultados y generar mejores condiciones de bienestar para las juventudes de Castaños.

De esta manera, la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar acciones preventivas que lleguen a todos los sectores de la población, priorizando la atención, orientación y desarrollo de las nuevas generaciones.