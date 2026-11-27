SALTILLO, COAH.- Ante el pronóstico de un invierno con temperaturas considerablemente bajas, el Gobierno Municipal de Saltillo alista albergues, cobijas y colchonetas para atender a la población, además de medidas preventivas para reducir riesgos por el congelamiento de puentes vehiculares.

El alcalde Javier Díaz González informó que el municipio cuenta con recursos para responder ante posibles contingencias climatológicas durante la temporada invernal.

Explicó que, cuando las bajas temperaturas propicien la formación de hielo en los puentes, se contempla aplicar sal en estas estructuras para disminuir el riesgo de accidentes viales.

También llamó a la población a resguardarse en los albergues disponibles cuando las condiciones del clima sean extremas y evitar exponerse innecesariamente al frío.

Díaz González señaló que el Gobierno Municipal se mantendrá atento a las condiciones meteorológicas para intervenir cuando sea necesario, principalmente en apoyo de las personas que requieran protección ante las bajas temperaturas.

Entre las acciones previstas está la disponibilidad de cobijas y colchonetas, así como de espacios habilitados como albergues para quienes necesiten resguardarse durante las contingencias.

El alcalde reiteró que la prioridad será brindar atención oportuna a la población que lo requiera ante las condiciones climatológicas adversas.

Como parte de las medidas preventivas, el municipio contempla aplicar sal en los puentes vehiculares cuando las condiciones favorezcan la formación de hielo.

La acción busca reducir los riesgos para los conductores, debido a que las superficies congeladas pueden volverse resbaladizas, principalmente durante las mañanas y las noches.

El alcalde comentó que durante los últimos días se han registrado mañanas con temperaturas frescas y que las condiciones apuntan a un invierno con temperaturas considerablemente bajas.

Ante este panorama, aseguró que el Gobierno Municipal permanecerá pendiente de la población para atender cualquier eventualidad relacionada con el clima.

El objetivo, indicó, es proteger a las familias y garantizar que las personas que necesiten apoyo puedan recibirlo durante la temporada invernal.