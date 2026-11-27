SALTILLO, Coah.- El Tren Navideño de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) recorrerá la región sureste de Coahuila el próximo martes 1 de diciembre, con un paso previsto por Ramos Arizpe antes de llegar a Saltillo, donde se espera su presencia entre las 18:00 y las 21:00 horas.

El convoy, que forma parte de la tradición navideña de la compañía ferroviaria, estará integrado por locomotoras y vagones decorados con miles de luces, motivos alusivos a las fiestas decembrinas y música, en un espectáculo que cada año reúne a familias en distintos puntos de su recorrido.

Debido a que las vías ferroviarias que conectan con la capital coahuilense atraviesan primero Ramos Arizpe, los habitantes de ese municipio también podrán observar el paso del tren. Sin embargo, CPKC no ha publicado un horario específico para su llegada ni confirmado alguna parada en la localidad.

La franja de las 18:00 a las 21:00 horas corresponde al horario previsto para Saltillo, por lo que sirve únicamente como referencia para las familias de Ramos Arizpe interesadas en presenciar el recorrido.

El CPKC Holiday Train es una tradición que lleva espectáculos navideños a comunidades de Canadá y Estados Unidos, además de incluir recorridos por México. La gira de este año comenzó el 19 de noviembre en Montreal, Canadá. Para su paso por territorio mexicano, la empresa contempla un convoy con vagones iluminados y una plataforma que transporta un nacimiento.

Durante diciembre de 2025, el Tren Navideño también cruzó Ramos Arizpe y Saltillo sin realizar paradas, por lo que se prevé que las familias deban observarlo desde distintos puntos del recorrido ferroviario.