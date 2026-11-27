SALTILLO, Coah. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Diana Patricia N, de 28 años, por el delito de filicidio, relacionado con la muerte de Ethan Ariel, un niño de dos años localizado sin vida en el ejido Agua Nueva.

La orden de aprehensión fue cumplimentada durante la mañana de este viernes 27 de noviembre, en el cruce de las calles Pérez Treviño y Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo.

El caso se remonta al pasado 25 de noviembre, cuando el menor fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda de dicha comunidad rural.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, Ethan Ariel murió a consecuencia de una hemorragia subdural derivada de un traumatismo craneal. Las investigaciones establecieron que las lesiones fueron ocasionadas por varios golpes. Además, durante la inspección pericial se localizaron hematomas en distintas partes del cuerpo del niño.

Tras su detención, Diana Patricia N quedó a disposición del juez de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del distrito judicial de Saltillo, quien determinará su situación jurídica.