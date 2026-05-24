Convocan a festival para apoyar a perros rescatados

SALTILLO, Coahuila.- Con el propósito de fortalecer la labor de asociaciones protectoras de animales y rescatistas independientes, el próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo en Saltillo el "Échanos una Patita Fest", evento benéfico que busca reunir apoyo económico y en especie para perros rescatados de las calles.

La actividad se desarrollará de 10:00 de la mañana a 7:00 de la tarde en una palapa ubicada sobre la calle 10 de Mayo número 1612, en la colonia Provivienda, donde la entrada será completamente gratuita para las familias asistentes.

Participación de fundaciones y rescatistas

Durante la jornada participarán alrededor de 20 fundaciones y rescatistas independientes, quienes recibirán de manera equitativa los donativos reunidos.

Los organizadores informaron que además de apoyar la causa animal, el festival ofrecerá espacios para productores y emprendedores locales con venta de artesanías, accesorios, ropa, joyería, botanas y comida tradicional.

Ana Belén García Cepeda, representante de la Fundación Naricitas sin Hogar, explicó que el evento busca generar conciencia sobre las necesidades que enfrentan diariamente quienes rescatan animales abandonados.

Donaciones y adopciones en el festival

Entre los artículos que podrán donar los asistentes se encuentran croquetas, arena para gato, cobijas, camas, casitas para mascotas y productos de limpieza, materiales que serán utilizados para acondicionar refugios temporales y mejorar las condiciones de los animales resguardados.

Asimismo, se anunció que el festival incluirá una feria de adopciones, con el objetivo de encontrar hogares responsables para perros y gatos rescatados.

Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa solidaria y contribuir al bienestar de cientos de animales que actualmente dependen del apoyo de asociaciones y voluntarios.