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Coahuila

Arturo Recio Dávila recibe premio literario en Veracruz por su novela

Recio Dávila dedicó el premio a su familia, resaltando el apoyo constante de sus seres queridos en su trayectoria.

Marco Juarez
Por Marco Juarez - 24 mayo, 2026 - 08:29 p.m.
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  • Arturo Recio Dávila recibe premio literario en Veracruz por su novela

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El escritor saltillense Arturo Recio Dávila, integrante del área de Control Interno del CEyTEC, fue galardonado con el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2026 gracias a su obra "Ypiranga. Crónica de una travesía", reconocimiento otorgado por la Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU).

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde el autor recibió el reconocimiento en un ambiente de celebración literaria y cultural.

Durante su intervención, Recio Dávila expresó que su novela busca rescatar y reflexionar sobre el lado humano de Porfirio Díaz, uno de los personajes históricos más debatidos de México.

El autor agradeció a las instituciones organizadoras por distinguir su trabajo y dedicó el premio a su familia, destacando el respaldo de su esposa, hijos, madre y hermanos a lo largo de su trayectoria personal y profesional.

Este reconocimiento representa un importante logro para Arturo Recio Dávila y pone en alto el talento literario de Saltillo, además de reflejar su dedicación y pasión por la escritura.

Compañeros y amigos celebraron el premio, deseándole que este sea el comienzo de nuevos éxitos en el ámbito cultural y editorial.

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