Arturo Recio Dávila recibe premio literario en Veracruz por su novela

El escritor saltillense Arturo Recio Dávila, integrante del área de Control Interno del CEyTEC, fue galardonado con el Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo 2026 gracias a su obra "Ypiranga. Crónica de una travesía", reconocimiento otorgado por la Universidad Veracruzana y la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU).

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde el autor recibió el reconocimiento en un ambiente de celebración literaria y cultural.

Durante su intervención, Recio Dávila expresó que su novela busca rescatar y reflexionar sobre el lado humano de Porfirio Díaz, uno de los personajes históricos más debatidos de México.

El autor agradeció a las instituciones organizadoras por distinguir su trabajo y dedicó el premio a su familia, destacando el respaldo de su esposa, hijos, madre y hermanos a lo largo de su trayectoria personal y profesional.

Este reconocimiento representa un importante logro para Arturo Recio Dávila y pone en alto el talento literario de Saltillo, además de reflejar su dedicación y pasión por la escritura.

Compañeros y amigos celebraron el premio, deseándole que este sea el comienzo de nuevos éxitos en el ámbito cultural y editorial.