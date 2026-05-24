IEC realiza simulacro del PREP en Coahuila para elecciones

SALTILLO, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) realizó este domingo el segundo de los tres simulacros programados del sistema que difundirá los resultados preliminares de la elección de diputaciones locales.

Durante la jornada de prueba se verificó el funcionamiento de los mecanismos de captura, transmisión y publicación de información electoral, además de la capacidad de respuesta ante distintos escenarios de contingencia, como interrupciones telefónicas, fallas eléctricas y problemas en equipos de digitalización.

Acciones de la autoridad

La actividad fue coordinada por la Comisión de Innovación e Informática del IEC, encabezada por la consejera Patricia Guadalupe González Mijares, junto con el presidente del organismo electoral, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, así como integrantes de dicha comisión y autoridades electorales estatales.

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En el ejercicio participaron también representantes del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), personal del Tecnológico de Monterrey, institución auditora del sistema, de la empresa Informática Electoral, además de representantes de partidos políticos y funcionariado del INE y del propio Instituto.

Detalles confirmados

De acuerdo con la información presentada, en el simulacro fueron procesadas 4 mil 319 actas, incluidas las correspondientes al Voto Anticipado y a Personas en Prisión Preventiva. La Lista Nominal para este proceso electoral asciende a 2 millones 497 mil 551 ciudadanos.

Como parte de la estructura operativa, se habilitaron dos Centros de Captura y Verificación, integrados por coordinadores y personal capturista; además de 17 Centros de Acopio y Transmisión de Datos distribuidos en los comités distritales y oficinas centrales del IEC.

Asimismo, el esquema PREP-Casilla contó con la participación de 142 Supervisores Electorales y 847 Capacitadores Asistentes Electorales encargados de apoyar en las labores de transmisión de información desde las casillas.

Cronología del caso

El IEC informó que el tercer y último simulacro del PREP 2026 se efectuará el próximo 31 de mayo, previo a la jornada electoral en la que se renovará el Congreso del Estado.