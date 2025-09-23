Protección Civil Frontera actúa ante hallazgo de víbora

FRONTERA, COAHUILA.- Tras el hallazgo de una víbora en las inmediaciones del jardín de niños Niños Héroes, en la colonia Sierrita, la Dirección de Protección Civil, junto con Ecología y Salud Municipal, anunció que se intensificarán las verificaciones en planteles educativos para evitar riesgos a los alumnos.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que se sostuvo una reunión con la alcaldesa y diversas dependencias municipales para diseñar acciones inmediatas.

"Estuvimos en la escuela de la Sierrita, donde los vecinos mataron una víbora y nos dijeron que habían visto otra. Hicimos inspecciones, pero no logramos detectar más ejemplares. Vamos a atender las diferentes escuelas para tratar que no suceda algo similar", explicó.

Palacios Cedillo señaló que este tipo de situaciones no solo se han registrado en zonas alejadas, sino también en colonias urbanas como la Sierrita, donde además han atendido reportes de panales de abejas.

En este sentido, aclaró que la estrategia de atención varía: "La comunicación que tenemos es mayormente por avisos de panales. Dependiendo del riesgo se analiza si se eliminan o se dejan, porque algunas colonias son de paso y a las pocas horas se retiran".

Finalmente, pidió a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento de víboras o panales al teléfono 634-2990, a fin de que brigadistas acudan de inmediato y trasladen a los animales a zonas seguras, lejos de la población.