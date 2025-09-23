Xantolum celebra su décima edición con desfile de catrinas y catrines

SALTILLO, COAHUILA.– La décima edición del Xantolum ya se encuentra en preparación. Este 2025, más de tres mil catrinas y catrines volverán a llenar de color y tradición las calles de la ciudad en un desfile que honra la cultura del Día de Muertos.

En entrevista con Josafath Benavides, uno de los principales organizadores del evento, se informó que será este fin de semana cuando se den a conocer las bases de participación para el magno desfile que se llevará a cabo el próximo 1 de noviembre, y que en ediciones pasadas ha logrado reunir a más de 80 mil asistentes.

"Estamos por lanzar la convocatoria, pero ya desde hace meses hemos tenido acercamientos con quienes han participado antes y con nuevas personas interesadas. Este año es muy especial por tratarse del décimo aniversario y tenemos varias sorpresas preparadas", compartió Benavides.

Cabe señalar que Xantolum se realiza sin fines de lucro ni apoyo gubernamental, y se sostiene gracias al esfuerzo de los organizadores y de quienes participan, quienes nuevamente hacen un llamado a la ciudadanía para respaldar esta actividad que, además de convertirse en una tradición, representa una importante derrama económica para la región.

De acuerdo con Benavides, para esta edición se espera mantener la participación de alrededor de 3 mil desfilantes, mientras que la asistencia podría superar los 100 mil espectadores. Como novedad, se instalarán áreas con gradas para que los asistentes puedan adquirir un lugar más cómodo para disfrutar del recorrido.

"Eso nos permitirá recibir a más personas y seguir profesionalizando el proyecto", concluyó.