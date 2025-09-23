Gran Kermés en el Seminario Mayor de Saltillo para recaudar fondos

SALTILLO, COAHUILA.– El Seminario Mayor de Saltillo se alista para celebrar su tradicional gran kermés este próximo 5 de octubre, evento con el que esperan recaudar alrededor de un millón de pesos, recurso que permitirá solventar al menos un par de meses de gastos de la institución.

El padre Damián Flores explicó que en ediciones pasadas se han alcanzado cifras cercanas a los 800 mil pesos, cantidad que apenas cubre uno o dos meses de operación, por lo que destacó la importancia de la participación de la ciudadanía para apoyar la formación de los más de 70 seminaristas que actualmente albergan las instalaciones, en su mayoría originarios de la región sureste del estado.

La fiesta contará con juegos mecánicos, verbena popular, función de lucha libre, rodada y cabalgata, esta última en San Antonio de las Alazanas, actividades que se llevarán a cabo en el Seminario Mayor, ubicado al norte de la ciudad. El evento dará inicio a las 9:00 de la mañana y se prolongará hasta las 9:00 de la noche.

También se informó que para facilitar el acceso, se ofrecerá transporte gratuito cada hora desde la Catedral de Santiago, con una parada intermedia en la Plaza Patio al oriente de Saltillo.

"Este evento, lleno de alegría, convivencia y espíritu fraterno, representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre seminaristas, familias y fieles", expresó el párroco.

La kermés del Seminario Mayor se ha convertido en una tradición en Saltillo, no solo por el ambiente familiar que ofrece, sino también por el impacto que tiene en el sostenimiento de la institución que forma a las futuras generaciones de sacerdotes.