Crisis en el Instituto Tecnológico de Saltillo por denuncias sin resolver

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) enfrenta una crisis de credibilidad tras darse a conocer que mantiene cuatro denuncias formales sin resolución y sin que se hayan aplicado medidas de protección inmediatas contra los señalados, entre ellos maestros y alumnos.

En conferencia de prensa, autoridades del plantel reconocieron que los casos fueron turnados al subcomité de ética, posteriormente a la Dirección Jurídica del TecNM y a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, admitieron que hasta ahora ninguna de las denuncias ha derivado en suspensiones, expulsiones o sanciones, a pesar de que algunas llevan varios meses en trámite.

Las acusaciones incluyen situaciones entre docentes y estudiantes, así como conflictos entre alumnos, pero la institución mantiene en reserva los detalles, argumentando confidencialidad. Únicamente se ha ofrecido asesoría psicológica y jurídica a quienes presentaron las quejas.

"Hasta el momento siguen en evaluación. Dependemos de la Dirección Jurídica del TecNM y de la SEP para que determinen sanciones en caso de corresponder", señaló la dirección del ITS.

La justificación oficial es que los procesos requieren pruebas, testigos y revisiones en distintas instancias, lo que puede extenderse entre dos y cuatro meses. No obstante, la falta de acciones inmediatas ha provocado inconformidad entre la comunidad estudiantil, que reclama la ausencia de medidas preventivas como separar del cargo a maestros señalados o aplicar restricciones a alumnos denunciados.

La manera en que el tema se ha manejado ha generado un clima de desconfianza. Para muchos estudiantes y docentes, la opacidad institucional mantiene a los denunciantes en la incertidumbre, mientras crecen los cuestionamientos sobre la falta de transparencia y firmeza del Tec de Saltillo frente a casos que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de su comunidad académica.