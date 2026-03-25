"No me enseñaste a vivir sin ti": esposa de trailero fallecido en trágico accidente lo despide con doloroso mensaje

"No me enseñaste a vivir sin ti..."

Con esas palabras llenas de dolor, la esposa de Héctor Bañuelos despidió al hombre que salió a trabajar y ya no volvió.

Luego del trágico accidente ocurrido la noche del martes, en el que el chofer de tráiler perdió la vida al caer a un barranco y explotar la unidad que conducía, el luto y la consternación continúan entre familiares, amigos y conocidos, quienes hoy acompañan a una familia destrozada por la pérdida.

A través de redes sociales, Juanita Guadalupe Cerda Mancha, esposa del trailero fallecido, compartió un mensaje que ha conmovido profundamente a decenas de personas, al expresar el inmenso vacío que deja la muerte de su compañero de vida.

"No sabes cómo me está doliendo tu partida mi amor, no me enseñaste a vivir sin ti, pero te doy las gracias porque fuiste el mejor padre que pude darle a mis hijos y el mejor esposo... siempre te voy a amar... me dejas un gran dolor en mi corazón", escribió.

Sus palabras reflejan el sufrimiento de una mujer que hoy no solo enfrenta la ausencia de su esposo, sino el peso de continuar sin quien, asegura, fue un padre ejemplar y el sostén emocional de su familia.

Las imágenes compartidas junto al mensaje muestran a Héctor rodeado de sus seres queridos, abrazando a sus hijos y conviviendo con su familia, escenas que hoy cobran un significado aún más doloroso tras su repentina partida.

El accidente y su impacto en la familia

Más allá del fatal accidente, la historia de Héctor Bañuelos deja al descubierto la dura realidad de muchas familias de operadores de tráiler: hombres que pasan largas jornadas en carretera, trabajando para llevar sustento a casa, enfrentando diariamente riesgos que muchas veces terminan en tragedia.

Hoy, el nombre de Héctor no solo queda marcado por la forma en que murió, sino por el profundo amor con el que su familia lo recuerda.

Reacciones de la comunidad

El dolor de su esposa ha tocado a la comunidad, que en redes sociales se ha unido con mensajes de solidaridad, oraciones y condolencias para una familia que hoy enfrenta una pérdida irreparable.

Porque detrás del volante no solo iba un trailero...

iba un esposo, un padre y un hombre que era el corazón de su hogar.