Crisis de Credinor afecta recuperación de fondos de CMIC: Ricardo Gutiérrez

El dinero que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción logró recuperar tras un proceso legal contra su ex presidente, Ricardo Gutiérrez, quedó entrampado en la crisis de Credinor, luego de que 1.8 millones de pesos fueran depositados en la Unión de Crédito días antes de su intervención.

El Presidente de CMIC, Humberto Prado, informó que tras recibir el dinero del acuerdo que se estableció con el ex presidente de la cámara, este se depositó de manera temporal ante la Unión de Crédito, mientras se evaluaban otras opciones bancarias, sin conocer la situación que existía.

El dirigente detalló que el depósito se realizó hace apenas 10 días sin saber que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocaría la autorización para operar, lo que pone en riesgo este recurso.

La revocación de operaciones de Credinor y su entrada en proceso de liquidación colocaron esos recursos dentro de la masa sujeta a pago a acreedores, lo que dificulta su recuperación, sin embargo, esperan que, al depositar el recurso a un plazo de un mes, se les dé preferencia en el pago.

"Todo indica que ese dinero se perdió, la unión de crédito ya no va a subsistir y se pagará a quienes alcance".

Humberto Prado señaló que buscarán acercarse al liquidador o interventor que designe la autoridad para exponer el caso y tratar de recuperar el monto.

Recordó que el recurso corresponde a fondos obtenidos tras un juicio que se extendió por más de cinco años, por lo que su posible pérdida representaría un nuevo impacto para el organismo empresarial.

"Se batalló mucho para recuperar ese dinero y ahora queda en el aire; confiamos en que haya condiciones para poder rescatarlo", indicó.