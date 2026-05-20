Detecta Juzgado Segundo inconsistencia en listado de trabajadores de AHMSA

El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles frenó momentáneamente la aprobación de la propuesta de venta de bienes de Altos Hornos de México dentro del Concurso Mercantil, al detectar inconsistencias en el cálculo de los créditos laborales, por lo que se citó al Síndico Víctor Manuel Aguilera a una comparecencia pública para que explique la manera en que se definieron.

En un acuerdo emitido este miércoles el Juzgado Segundo señaló que existen inconsistencias dentro del proceso, esto luego de que no se ha aclarado el listado de trabajadores que tienen derecho al pago de terminaciones.

Se indicó que dentro del informe presentado por el síndico existe la insistencia de aplicar un "doble cálculo" para determinar los pagos de salarios caídos, indemnizaciones y en las prestaciones protegidas constitucionalmente.

Se informó que desde junio del 2025 se solicitó al síndico presentar un listado completo de los trabajadores con derecho a pago preferente, así como el monto que les corresponde de acuerdo a la Ley de Concursos Mercantiles.

Sin embargo, tras varias revisiones, la jueza concluyó que el síndico continúa realizando interpretaciones distintas entre ambos artículos, a pesar de que se le había pedido aclarar y corregir la metodología utilizada.

Incluso, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) intervino para emitir una opinión técnica sobre los cálculos laborales, misma que fue integrada al expediente desde enero de 2026, aunque el síndico no respondió a dicha observación.

De acuerdo con el acuerdo judicial, el síndico incluyó en la propuesta de enajenación de bienes un esquema que separa los pagos contemplados en los artículos 224 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles, situación que la juzgadora considera necesario aclarar antes de autorizar cualquier distribución de recursos.

Ante ello, el juzgado determinó convocar a una audiencia pública de carácter informativo para que el síndico explique personalmente el alcance e interpretación jurídica que está aplicando en el cálculo de los adeudos laborales.

La audiencia fue programada para las 16:30 horas de este jueves 21 de mayo en el salón de usos múltiples del edificio judicial y en caso de no comparecer, el síndico se hará acreedor a una multa de 120 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

Asimismo, el juzgado notificó a los acreedores reconocidos para que acudan si consideran que la explicación del síndico puede impactar en sus intereses dentro del concurso.