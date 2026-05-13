Héctor Miguel García Falcón presenta propuestas a jóvenes en Frontera

Frontera, Coahuila.

El proyecto político de Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato del PRI a diputado local por el Distrito 06, continúa fortaleciendo su respaldo con los jóvenes de Frontera, quienes sostuvieron un encuentro cercano y de diálogo abierto con el abanderado priista.

Entre botas, sombreros y un ambiente de confianza, los asistentes compartieron inquietudes, propuestas y necesidades relacionadas con educación, empleo, emprendimiento y oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

Durante la reunión, "Gachupín" estuvo acompañado por su compañero de fórmula el maestro Pepe Cerda así como el Delegado Político Regional Sergio Sisbeles Alvarado, avalando sus compromisos con la juventud; escucharon primero de manera directa las voces de los jóvenes quienes en apoyo a su estilo también vistieron de botas y sombrero, muy vaqueros y vaqueras.

Entre las propuestas que el candidato priista presentó a la juventud de Frontera resalta el impulso al emprendedurismo juvenil mediante programas de apoyo y gestión de recursos para pequeños negocios, así como la promoción de más becas educativas que permitan a los jóvenes continuar su preparación académica.

Asimismo, señaló que trabajará para fortalecer programas de capacitación, vinculación laboral y apoyo a estudiantes, con el objetivo de brindarles mejores herramientas para desarrollarse profesionalmente y alcanzar sus metas sin tener que abandonar su tierra.

"Veo en ustedes a mis hijos, con sus inquietudes, sueños y proyectos. Por eso los invito a conocer mi propuesta de campaña, donde contemplamos impulsar el emprendedurismo y gestionar más becas educativas. En mí tienen a un amigo y a un padre de familia que cree firmemente en la juventud", expresó Héctor Miguel García Falcón "Gachupín".

El candidato destacó que durante sus recorridos por Frontera, Melchor Múzquiz, Nadadores, Ocampo, San Buenaventura y Sierra Mojada, ha escuchado la preocupación de padres de familia por el futuro de sus hijos.

"Quiero trabajar al cien para que en Coahuila no se pierda el rumbo del desarrollo económico, social y de seguridad. Nuestros jóvenes merecen oportunidades para crecer y salir adelante aquí, en su propia tierra", manifestó.

El encuentro concluyó en un ambiente muy propio del Frente Juvenil Revolucionario con más participación, donde los asistentes reconocieron la apertura del candidato para escuchar sus planteamientos y compartir propuestas enfocadas en el bienestar de las familias y el desarrollo del Distrito 06.