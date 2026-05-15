Héctor Miguel García Falcón recibe respaldo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coahuila. – Familias, jóvenes y ciudadanos de San Buenaventura demostraron su respaldo y confianza al proyecto de Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", candidato a diputado local por el Distrito 06 por la alianza PRI-UDC, durante una alegre caminata ciudadana acompañada de "toca-toca", pega de calcas y plática en la Plazuela cultural.

Desde temprana hora, el entusiasmo de la gente se hizo sentir en las calles de San Buena, donde familias completas, adultos mayores y jóvenes participaron con ánimo y convicción, dejando claro que el proyecto de Gachupín continúa fortaleciéndose en toda la región.

Durante el recorrido, el candidato convivió de manera cercana con la ciudadanía, escuchando inquietudes y agradeciendo personalmente cada muestra de apoyo y confianza a la fórmula Gachupín y el profe Pepe Cerda.

"Así me gusta ver a la gente de San Buenaventura: unida, trabajadora y echada para adelante. Me voy contento, pero sobre todo muy comprometido con ustedes. Coahuila necesita mantener la seguridad, generar más empleo, impulsar el desarrollo económico y brindar oportunidades reales para nuestros jóvenes. No venimos a prometer falsamente, venimos a trabajar de verdad por nuestra gente", expresó.

Asimismo, Héctor Miguel García Falcón felicitó a los maestros que al igual que su suplente Pepe Cerda eligieron esta carrera con vocación de servicio, resaltando que la docencia es una de las carreras más ejercidas por los sambonenses a quienes presentó propuestas y proyectos para los municipios que integran el Distrito 06, con cabecera en Frontera y representación en municipios como Múzquiz, San Buenaventura, Ocampo y Sierra Mojada.

"San Buena merece más cosas buenas y vamos a trabajar para lograrlo. ¡Que viva San Buenaventura, tierra de gente noble y trabajadora!", añadió entre aplausos y muestras de respaldo ciudadano.

El ambiente de unidad y participación dejó claro que el proyecto de Gachupín continúa sumando simpatías rumbo a la elección del próximo 07 de junio, donde ciudadanos manifestaron su confianza en una propuesta cercana, comprometida y con visión para el futuro de Coahuila.