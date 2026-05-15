Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día

En el marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Monclova reconoció la labor de las maestras y maestros del municipio, destacando su compromiso, vocación y entrega en la formación académica de las nuevas generaciones.
Como parte de esta conmemoración, autoridades municipales acompañaron y saludaron a docentes monclovenses para agradecer el trabajo que realizan diariamente en las aulas y su contribución al desarrollo educativo y social de la comunidad.
El Gobierno Municipal resaltó que las maestras y maestros desempeñan una función fundamental en la construcción de una mejor sociedad, al compartir conocimientos, valores y herramientas que permiten el crecimiento y preparación de niñas, niños y jóvenes.
Asimismo, se reconoció el esfuerzo, responsabilidad y profesionalismo del personal docente, cuyo trabajo fortalece la educación y contribuye de manera directa a la formación de futuras generaciones en Monclova.
Durante esta fecha conmemorativa, el Ayuntamiento reiteró su reconocimiento a la valiosa aportación del magisterio en el desarrollo educativo de la ciudad, así como al compromiso permanente que mantienen con la formación y acompañamiento de la comunidad estudiantil.
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Autoridades municipales destacaron el compromiso y vocación del magisterio en la formación de nuevas generaciones.
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Docentes de Monclova recibieron el agradecimiento de autoridades por su contribución al desarrollo educativo y social de la ciudad.
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Durante la celebración se resaltó el papel fundamental de las y los maestros en la enseñanza de conocimientos y valores.
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El Gobierno Municipal reiteró su reconocimiento al esfuerzo y profesionalismo del personal docente de Monclova.