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Coahuila

Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día

Reconocimiento a la entrega y vocación de los maestros en Monclova.

Carolina Medrano
Por Carolina Salomón - 15 mayo, 2026 - 10:13 p.m.
Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día
El Ayuntamiento de Monclova reconoció la labor de maestras y maestros durante la conmemoración del Día del Maestro.

En el marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Monclova reconoció la labor de las maestras y maestros del municipio, destacando su compromiso, vocación y entrega en la formación académica de las nuevas generaciones.

Como parte de esta conmemoración, autoridades municipales acompañaron y saludaron a docentes monclovenses para agradecer el trabajo que realizan diariamente en las aulas y su contribución al desarrollo educativo y social de la comunidad.

 

El Gobierno Municipal resaltó que las maestras y maestros desempeñan una función fundamental en la construcción de una mejor sociedad, al compartir conocimientos, valores y herramientas que permiten el crecimiento y preparación de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo, responsabilidad y profesionalismo del personal docente, cuyo trabajo fortalece la educación y contribuye de manera directa a la formación de futuras generaciones en Monclova.

 

Durante esta fecha conmemorativa, el Ayuntamiento reiteró su reconocimiento a la valiosa aportación del magisterio en el desarrollo educativo de la ciudad, así como al compromiso permanente que mantienen con la formación y acompañamiento de la comunidad estudiantil.

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Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día
Autoridades municipales destacaron el compromiso y vocación del magisterio en la formación de nuevas generaciones.
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Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día
Docentes de Monclova recibieron el agradecimiento de autoridades por su contribución al desarrollo educativo y social de la ciudad.
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Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día
Durante la celebración se resaltó el papel fundamental de las y los maestros en la enseñanza de conocimientos y valores.
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Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día
El Gobierno Municipal reiteró su reconocimiento al esfuerzo y profesionalismo del personal docente de Monclova.

  • Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día

    Autoridades municipales destacaron el compromiso y vocación del magisterio en la formación de nuevas generaciones.

  • Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día

    Docentes de Monclova recibieron el agradecimiento de autoridades por su contribución al desarrollo educativo y social de la ciudad.

  • Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día

    Durante la celebración se resaltó el papel fundamental de las y los maestros en la enseñanza de conocimientos y valores.

  • Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día

    El Gobierno Municipal reiteró su reconocimiento al esfuerzo y profesionalismo del personal docente de Monclova.

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