Ayuntamiento de Monclova reconoce a maestros en su día

En el marco del Día del Maestro, el Ayuntamiento de Monclova reconoció la labor de las maestras y maestros del municipio, destacando su compromiso, vocación y entrega en la formación académica de las nuevas generaciones.

Como parte de esta conmemoración, autoridades municipales acompañaron y saludaron a docentes monclovenses para agradecer el trabajo que realizan diariamente en las aulas y su contribución al desarrollo educativo y social de la comunidad.

El Gobierno Municipal resaltó que las maestras y maestros desempeñan una función fundamental en la construcción de una mejor sociedad, al compartir conocimientos, valores y herramientas que permiten el crecimiento y preparación de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo, responsabilidad y profesionalismo del personal docente, cuyo trabajo fortalece la educación y contribuye de manera directa a la formación de futuras generaciones en Monclova.

Durante esta fecha conmemorativa, el Ayuntamiento reiteró su reconocimiento a la valiosa aportación del magisterio en el desarrollo educativo de la ciudad, así como al compromiso permanente que mantienen con la formación y acompañamiento de la comunidad estudiantil.